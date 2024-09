Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Schnellrestaurant in der Bodanstraße (16.09.2024)

Konstanz (ots)

Erneut sind in der Nacht auf Montag Unbekannte in ein Schnellrestaurant in der Bodanstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Restaurants und erbeuteten dort aus dem Kassenbereich mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem brachen sie den im Boden verankerten Tresor gewaltsam heraus und nahmen ihn mit. Dabei verursachten sie neben dem Diebstahlsschaden weitere rund 2.000 Euro Schaden am Gebäude. Zum Abtransport des Tresors benutzten die Täter vermutlich ein Fahrzeug.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 00.50 Uhr und 02.00 Uhr Verdächtiges im Bereich des "Subway" beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 36599-0 beim Polizeiposten KN-Lutherplatz zu melden.

