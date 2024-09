Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht- Motorradfahrer muss Gegenverkehr ausweichen- Polizei sucht Zeugen (13.09.2024)

Rottweil (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist es am Freitag, gegen 16.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5562 zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 16-jähriger Fahrer eines Motorrades war auf der K 5562 vom Irslinger Kreuz herkommend in Richtung Dietingen unterwegs. In der letzten Rechtskurve vor Dietingen musste der junge Mann einem dunklen Auto eines unbekannten Fahrers ausweichen, als dieses auf seiner Fahrspur ihm entgegenkam. Der junge Mann wich nach rechts aus und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Irslinger Kreuz fort, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Das Polizeirevier Rottweil hat nun die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

