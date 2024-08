Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfälle mit Verletzten in Neuss und Dormagen

Neuss / Dormagen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Neuss und Dormagen zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden.

In Neuss stürzte am Samstag (17.08.), gegen 13 Uhr, eine 63- jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Wierstraetweg. Wie es zu dem Sturz, bei dem sich die Neusserin schwer verletzte, gekommen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.

Bereits am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich "Theodor-Heuss-Platz / Further Straße" ein Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 19- jähriger Düsseldorfer fuhr mit seinem Pkw auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auf, wodurch dieser wiederum auf ein vor ihm wartendes Fahrzeug geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Fahrzeugführer, 20 und 66 Jahre alt, die mit ihren Autos bereits an der rotlichtzeigenden Ampel gestanden hatten, wurde durch die Kollision jeweils leicht verletzt. Auch ihre jeweiligen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

In Dormagen kam es dann am Sonntag (18.08.), gegen 13 Uhr, im Kreuzungsbereich "Kreisstraße 18 / Franz-Gerstner-Straße / Autobahnauffahrt A 57" zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Die Ampelschaltung war zum Zeitpunkt des Unfalls nach derzeitigem Erkenntnisstand im gesamten Kreuzungsbereich ausgefallen. Ein 19- jähriger Kölner hatte die Franz-Gerstner-Straße in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt A 57 befahren. Im genannten Kreuzungsbereich hielt er nach ersten Erkenntnissen zunächst an der Haltelinie, ehe er anschließend in die Kreuzung einfuhr. Dabei übersah der Kölner nach ersten Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte, 59- jährige Kölnerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der K 18 aus Richtung Hackenbroich kommend unterwegs war. Es kam zur Kollision, in Folge derer das Auto der Kölnerin gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Der Mast sowie beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Während sie abgeschleppt wurden, mussten beide Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, der 19- Jährige leicht- und die 59- Jährige schwerverletzt.

In allen Fällen hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131-3000 von der Polizei entgegengenommen.

