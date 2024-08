Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb festgenommen

Neuss (ots)

Ein Zeuge gab an, dass ein unbekannter Mann am Sonntag (18.08.), gegen 05:45 Uhr, eine Tankstelle an der Langemarckstraße in Neuss betreten habe. Der Mann nahm eine Flasche Whisky und verlangte eine Packung Zigaretten, welche er mit einer Karte bezahlen wollte. Bevor es zum Bezahlvorgang kam, verließ er die Tankstelle in Richtung Stresemannallee und dann in Richtung Innenstadt.

Eingesetzte Beamte konnte den Tatverdächtigen am Obertorweg antreffen und durchsuchen.

Bei der Durchsuchung des 34-jährigen Marokkaners konnte ein Messer sowie eine Whisky-Flasche und eine Packung Zigaretten aufgefunden werden.

Der Mann wurde festgenommen und zu einer Wache gebracht.

Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Tatverdächtige entlassen.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell