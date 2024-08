POL-NE: Terminänderung zur Pressemitteilung "Schule hat begonnen - wie wichtig der Schulweg zu Fuß ist!" von Freitag (16.08.)

Rhein-Kreis Neuss (ots) - Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss starten nächste Woche mit ihren Aktionen zum Schulbeginn. Die Beraterinnen und Berater finden Sie am Dienstag (20.08.) von 10-13 Uhr in Dormagen auf dem Marktplatz. Ebenso können diese am Donnerstag (22.08.) von 10-13 Uhr in Neuss auf dem Marktplatz angetroffen werden. Pressevertreter sind zu ...

mehr