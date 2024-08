POL-NE: Zwei verletzte Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf Schaaner Kreuzung

Grevenbroich (ots) - Circa 135 Gramm Cannabis und etwa 50 Gramm Haschisch stellten Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle am Dienstag (13.08.), gegen 20:45 Uhr, an der Straße "Am Hammerwerk" sicher. Ein 24 Jahre alter Mann aus Grevenbroich mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit hatte die Drogen in einer Umhängetasche und einem Jutebeutel bei sich getragen. Nach einer Überprüfung seiner Personalien ...

mehr