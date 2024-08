Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher flüchten auf gestohlenem Motorroller

Neuss (ots)

Zwei Unbekannte sind am Donnerstag (15.08.), gegen 03:30 Uhr, in einen Kiosk an der Euskirchener Straße eingebrochen. Um in das Büro zu gelangen, warfen sie einen Stein gegen ein Fenster, welches daraufhin zu Bruch ging.

Während einer der Täter das Büro betrat und aus einem Schreibtisch eine Geldbörse entwendete, wartete sein Komplize draußen auf einem Motorroller. Nach der Tat flüchtete das Duo auf dem Kleinkraftrad in Richtung Harffer Straße.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte den Roller auf Höhe eines Spielplatzes am Norfbach auffinden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller vor dem Einbruch an der Weserstraße gestohlen wurde.

Einer der Einbrecher wird als schlank beschrieben. Er soll mit einem hellen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und hellen Schuhen bekleidet gewesen sein. Während der Tatausführung soll er Handschuhe zudem getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell