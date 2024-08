Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Straßenbahn beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Eine 56-jährige Straßenbahnfahrerin konnte am Donnerstag (15.08.), gegen 00:17 Uhr, beobachten wie in Neuss an der Kreuzung Hammfelddamm / Langemarckstraße zwei mutmaßlich männliche Personen einen E-Scooter vor die fahrende Straßenbahn stellten. Die Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden, sodass diese mit dem E-Scooter kollidierte.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell