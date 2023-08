Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Jugendlicher und Kind brechen in Tankstelle ein

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (17.08.2023), gegen 02.00 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, nachdem in einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Gerlingen ein Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Kurze Zeit später meldete sich auch ein Zeuge, der zwei Personen auf dem Tankstellengelände beobachtet hatte, die dort eine Scheibe eingeschlagen hätten. Unverzüglich wurden durch das Polizeirevier Ditzingen Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eingeleitet. In der Panoramastraße stießen zwei Polizeibeamte auf zwei dunkel gekleidete Fahrradfahrer, die sofort die Flucht in verschiedene Richtungen ergriffen. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung eines Radfahrers in die Obere Ringstraße auf. Im Zuge der Verfolgung dreht sich der Radler zum Streifenwagen um und es kam im weiteren Verlauf zu einem Zusammenstoß zwischen Streifenwagen und dem Fahrrad. Nachdem der Fahrradfahrer gestürzt war, stand er auf und rannte weiter. Letztlich konnte der 15-jährige Junge eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Tatverdächtigen in ein Krankenhaus. Im Laufe der weiteren Einsatzmaßnahmen stellte sich sein 13-jähriger Komplize. Beide Jungen wurden nach Abschluss der Ermittlungen an ihre Mütter übergeben. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen, die weiter andauern, dürften die beiden Tatverdächtigen die Tankstelle zwar betreten, aber nichts daraus entwendet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell