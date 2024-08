Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (13.08.), gegen 19:40 Uhr, kam es im Bereich der Flughafenbrücke Autobahn 44 zu einem Vorfall, bei dem einer 29- jährigen Frau aus Meerbusch das Mobiltelefon geraubt wurde.

Verletzt wurde die Frau, die sich am Dienstagabend aufgrund Regens mit ihrem Fahrrad unter die Brücke gestellt hatte, dabei nicht.

Der Tatverdächtige, ein circa 170 Zentimeter großer Mann mit normaler Statur, hatte bereits mit seinem Rad, an dem sich mehrere Taschen befanden, unterhalb der Brücke gestanden. Er hatte dunkelbraune Augen, langes dunkelblondes Haar und trug ein beiges T-Shirt sowie eine dunkle, kurze Hose.

Der Mann ging wortlos auf die 29- Jährige zu, als diese telefonierte und griff zunächst in ihren hinteren Fahrradkorb, wo sich ihr Pullover und Rucksack befanden. Es gelang ihm zwar nicht die beiden Gegenstände an sich zu nehmen, allerdings konnte er ein im Rucksack befindliches, weiteres Mobiltelefon ergreifen und mit diesem auf seinem Fahrrad über die Flughafenbrücke in Richtung Düsseldorf flüchten. Zu allem Überfluss zeigte er der Meerbuscherin dabei noch den Mittelfinger.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei zu melden.

