POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Zweibrücken (ots)

Am 10.08.2024 ereignete sich um 09:45 Uhr in der Poststraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 43-jähriger Mann fuhr mit seinem Saab rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte mit einer 76-jährigen Fahrradfahrerin, welche die Poststraße in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße befuhr. Die Frau stürzte, verletzte sich am linken Ellbogen und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein sichtbarer Schaden. |PIZW

