Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.08.2024 konnte ein 27-jähriger Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser konnte auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen und gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Währenddessen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten festgestellt werden. Ein sich anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen den Halter des Fahrzeuges eingeleitet. |pips

