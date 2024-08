Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 08.08.2024 um 10:00 Uhr parkte eine 26-jährige Frau aus Hinterweidenthal ihren grauen Seat Ibiza in der Bottenbacher Straße Höhe Hausnummer 89 in Pirmasens Ortsteil Winzeln. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie einen tiefen Kratzer an ihrer hinteren rechten Tür vor, der wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

