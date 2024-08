Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Erlenbach bei Dahn (ots)

Am Mittwoch, 07.08.2024, gegen 17.35 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad Kawasaki die Bundesstraße 427 von Lauterschwan kommend in Richtung Busenberg. In der ersten Linkskurve nach dem Ortsausgang Lauterschwan verlor der Motorradfahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich eine Schürfwunde am Kinn und Verletzungen im Rückenbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das nicht mehr fahrbereite Krad wurde abgeschleppt. /pidn

