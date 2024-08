Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 07.08.2024 um 13:45 Uhr parkte eine 64-jährige Frau aus Pirmasens ihren weißen Opel Mokka in der Zollerstraße in Fahrtrichtung Karolinenstraße in Pirmasens. Als sie um 15:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrer linken vorderen Stoßstange fest. Vermutlich ist ein Lastkraftwagen mit seinem Reifen an ihrem Fahrzeug entlanggestreift. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell