Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 01./02.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Diebstahl - Saterland In der Nacht vom 01.06.2024, 22 Uhr auf den 02.06.2024, 08 Uhr wurde durch unbekannten Täter an einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nordstraße in Saterland ein Weidezaungerät entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498-923770 entgegen. Diebstahl - Saterland In der Zeit vom 31.05.2024, 17 Uhr bis 02.06.2024, 10 Uhr wurde an einem Feldweg an der B401 in Saterland ein Bienenstock bzw. die Waben aus dem Stock entwendet. Der Bienenstock befand sich in einem Moorgebiet nahe der Landkreisgrenze zum Emsland. Insgesamt wurden Honigwaben im Wert von ca. 200 EUR entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saterland unter 04498-923770 entgegen.

