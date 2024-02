POL-NMS: 240226-1-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Unfallflucht in Rendsburg gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg (ots)

Am 24.02.2024 gegen 18.35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Schleswiger Chaussee in Rendsburg, ein 17 jähriger Rollerfahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 17 jährige Rollerfahrer befuhr die Schleswiger Chaussee in Richtung stadteinwärts als plötzlich unvermittelt eine Fußgängerin in Höhe der Hausnummer 87 die Straße betrat. Der Rollerfahrer musste seinen Roller stark abbremsen und stürzte hierbei.

Der 17 jährige junge Mann fiel hierbei in Richtung der Gegenfahrbahn, konnte dann jedoch relativ schnell wieder aufstehen. Als er gerade seinen Roller aufstellen wollte, kam ein dunkler Kleinwagen und rollte dem Rollerfahrer über den Fuß.

Sowohl der Fahrer des Kleinwagens wie auch die Fußgängerin entfernten sich unerlaubt vom Unfallort.

Der 17 jährige Rollerfahrer musste verletzt mit dem Krankenwagen in die Schön Klinik gefahren werden.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern des Unfalls. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

