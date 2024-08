POL-PDPS: Einseitige Fahrbahnsperrung nach Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen auf der Bundesstraße 10, Wilgartswiesen

Hauenstein (ots) - Am Montag, 05.08.2024, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.15 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Hängelstraße, vermutlich aus Richtung Pirmasenser Straße kommend, und streifte einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW X5. Hierbei entstand am Außenspiegel des BMW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200.- Euro. Ohne sich ...

mehr