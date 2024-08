Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2024 um 22:00 Uhr parkte ein 25-jähriger Mann aus Pirmasens seinen dunklen 5-er BMW in der Fröbelsgasse in Pirmasens. Als er am Montag, den 05.08.2024 um 07:40 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war das gläserne Schiebedach zersplittert und eine massive kleine Schnapsflasche lag daneben. Hierbei könnte es sich um die Ursache der Beschädigung handeln. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

