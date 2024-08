POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Dahn (ots) - Am Freitag, 02.08.2024, gegen 11.15 Uhr verursachte der 83-jährige Fahrer eines VW Golf in den Hohlwiesen einen Verkehrsunfall als er beim Rückwärtsausparken gegen einen hinter ihm stehenden PKW Dacia fuhr. Beim Aufprall wurde der Dacia um ein bis zwei Meter verschoben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der ...

mehr