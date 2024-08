Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Dahn (ots)

Am Freitag, 02.08.2024, gegen 11.15 Uhr verursachte der 83-jährige Fahrer eines VW Golf in den Hohlwiesen einen Verkehrsunfall als er beim Rückwärtsausparken gegen einen hinter ihm stehenden PKW Dacia fuhr. Beim Aufprall wurde der Dacia um ein bis zwei Meter verschoben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

