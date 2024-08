POL-PDPS: Einbruchdiebstahl in "Urpilsstube"

Pirmasens (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in der Winzler Straße in Pirmasens zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Erdgeschosswohnung schnell unter Kontrolle. Das gesamte Haus ist nach dem Brand zum derzeitigem Zeitpunkt nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000,-EUR geschätzt. |pips ...

