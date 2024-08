Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Parkhaus

Pirmasens (ots)

Am Samstagnachmittag parkte der Geschädigte seinen grauen Mitsubishi Outlander gegen 15:30 Uhr auf dem unteren Parkdeck im Parkhaus des Kauflands in der Wiesenstraße in Pirmasens. Bei seiner Rückkehr stellte er Kratzer auf der Fahrerseite fest, welche vermutlich von einem grauen Dacia mit auswärtigem Kennzeichen stammen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

