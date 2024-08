Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Rosenkopfer Straße

Bechhofen (ots)

Am Freitag, den 02.08.2024 um ca. 13:40 Uhr befuhr der Fahrer eines grauen Hyundai Tucson die Rosenkopfer Straße in Richtung der Ortsmitte Bechhofen. An einer Fahrbahnverengung, kurz hinter der St. Michael-Kirche, missachtete der Hyundai Fahrer den Vorrang des entgegenkommenden PKWs. Dieser entgegenkommende Fahrer musste so weit nach rechts ausweichen um eine Kollision zu verhindern, sodass er seinen PKW an der hohen Bordsteinkante beschädigte. Der Fahrer des Hyundai setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den Schaden des anderen Verkehrsteilnehmers zu kümmern. |pizw

Wer Hinweise zum Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail pizweibrücken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

