Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw und Radfahrer kollidieren in Haldem

Stemwede (ots)

(AB) Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Sonntagnachmittag in Stemwede ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen einen Autofahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der VW-Fahrer gegen 14.20 Uhr auf der Bohmter Straße in Richtung Haldem unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Straße "An der Schule" und beabsichtigte an der Einmündung nach links auf die vorfahrtberechtigte Bohmter Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. In Folge dessen stürzte der Jugendliche auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad nahm durch den Aufprall ebenso einen Schaden.

Der Autofahrer aus dem Landkreis Osnabrück stoppte seinen Wagen einige Meter hinter der Unfallstelle, um nach dem Jungen zu sehen. Um in der Nähe wohnende Angehörige zu verständigen, machte sich der Junge kurz darauf auf den Weg zu deren Wohnadresse und teilte dem Autofahrer dies eigenen Angaben zufolge zuvor mit. Bei der Rückkehr fehlte von dem Unfallbeteiligten hingegen jede Spur. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens erschien nicht notwendig.

Wenig später meldete sich der Fahrzeugführer bei der Polizei im niedersächsischen Bohmte und gab sich als Unfallbeteiligter zu erkennen. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

