POL-MI: Zwei Autoaufbrüche gemeldet

Lübbecke (ots) - (SN) Bei einem Alleinunfall mit einem Quad hat sich am Sonntagnachmittag ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt. Der Espelkamper hatte den Erkenntnissen zufolge gegen 17 Uhr mit dem vierrädrigen Geländefahrzeug die Frotheimer Straße aus Lübbecke kommend in Fahrtrichtung Frotheim befahren, als er in Höhe des Freibads Gehlenbeck nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet er auf den angrenzenden ...

mehr