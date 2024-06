POL-HRO: Unerlaubt in Deutschland und Drogen im Gepäck - 27-Jähriger in Haft

Rostock (ots) - Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 28-jähriger Mann gegen 02:45 Uhr am vergangenen Sonnabend gegen eine Straßenlaterne in Warnemünde. Der Rostocker und seine 24- jährige Beifahrerin waren in einem Mazda in der Rostocker Straße in Warnemünde unterwegs. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer, am Straßenrand befindlichen, Straßenlaterne, welche umfiel und im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses liegen ...

mehr