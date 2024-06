Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Betrunkener Autofahrer nach Unfallflucht gestellt

Rostock (ots)

Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 28-jähriger Mann gegen 02:45 Uhr am vergangenen Sonnabend gegen eine Straßenlaterne in Warnemünde.

Der Rostocker und seine 24- jährige Beifahrerin waren in einem Mazda in der Rostocker Straße in Warnemünde unterwegs. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einer, am Straßenrand befindlichen, Straßenlaterne, welche umfiel und im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses liegen blieb. Die beiden Fahrzeuginsassen flohen fußläufig von der Unfallstelle und ließen den verunfallten Pkw zurück. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, informierten umgehend die Polizei.

Den 28-jährige Fahrer konnten die Beamten, nach einem Hinweis, in einer Wohnung in Groß Klein antreffen. Bei dem Tatverdächtigen konnten die eingesetzten Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Der Führerschein des Deutschen wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Kriminalpolizei aus Rostock aus die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell