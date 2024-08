Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10

Wilgartswiesen (ots)

Am Sonntag, 04.08.2024, gegen 09.20 Uhr wendete der 57-jährige Fahrer eines Ford Focus sein Fahrzeug auf der Bundestraße 10 in Höhe der Kläranlage Wilgartswiesen und kollidierte mit einem in Richtungsfahrbahn Landau fahrenden PKW Nissan. An beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000.- Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme und den Abschlepparbeiten, waren die beiden Fahrstreifen in Richtung Landau für ca. eine Stunde gesperrt, weshalb der Verkehr in Richtung Landau auf die Gegenfahrbahn umgeleitet wurde. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell