POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, den 07.08.2024 um 13:45 Uhr parkte eine 64-jährige Frau aus Pirmasens ihren weißen Opel Mokka in der Zollerstraße in Fahrtrichtung Karolinenstraße in Pirmasens. Als sie um 15:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrer linken vorderen Stoßstange fest. Vermutlich ist ein Lastkraftwagen mit seinem Reifen an ihrem Fahrzeug entlanggestreift. Es entstand ...

