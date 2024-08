Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 07.08.2024 um 11:00 Uhr parkte eine 47-jährige Frau aus Münchweiler a.d.R. ihren schwarzen Audi A 4 auf dem Parkplatz des Helmetin-Geländes in Pirmasens abseits der Zweibrücker Straße. Als sie um 16:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden an ihrem linken vorderen Kotflügel und der Fahrertür fest. Vermutlich ist ein anders Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an ihrem Fahrzeug entlanggestreift, ein Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

