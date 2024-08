Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde im Zeitraum zwischen 01:45 Uhr und 02:30 Uhr der linke Außenspiegel eines grauen Ford Fiesta beschädigt. Der PKW parkte im genannten Zeitraum in Höhe der Hausnummer 4 in der Alten Winzler Straße. Der Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell