LPI-EF: Streitschlichter werden zum Ziel

Erfurt (ots) - Drei Einbrecher scheiterten an Anwohnern einer Kleingartenanlage in Vieselbach. Die Unbekannten hatten mehrere Zäune überstiegen und zerschlugen Fensterscheiben der Gartenlauben. Somit gelangten sie in das Innere der Gartenhäuschen und schnappten sich u.a. eine Leiter und einen Fahrradanhänger. Weit kam einer der Diebe jedoch nicht. Anwohner hatten die Eindringlinge bemerkt und die Polizei informiert. ...

