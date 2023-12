POL-PDPS: Illegale Schuttentsorgung

Pirmasens (ots) - Am 22.12.2023 geriet ein 30-jähriger Mann aus Pirmasens mit zwei männlichen Personen in einer Gaststätte in Streit. Als er die Gaststätte verließ, seien ihm die zwei Männer gefolgt und hätten ihn dann in der Nähe des Bahnhofs attackiert. Durch die Tat wurde der Geschädigte im Bereich des Gesichts und des Oberkörpers leicht ver-letzt. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem Motiv dauern an. ...

