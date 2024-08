POL-NE: Polizeibeamte finden Cannabis und Haschisch

Neuss (ots) - Zwei Unbekannte sind am Donnerstag (15.08.), gegen 03:30 Uhr, in einen Kiosk an der Euskirchener Straße eingebrochen. Um in das Büro zu gelangen, warfen sie einen Stein gegen ein Fenster, welches daraufhin zu Bruch ging. Während einer der Täter das Büro betrat und aus einem Schreibtisch eine Geldbörse entwendete, wartete sein Komplize draußen auf einem Motorroller. Nach der Tat flüchtete das Duo auf ...

