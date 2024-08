POL-NE: Dieb sucht unverschlossene Autos

Neuss (ots) - Wegen zahlreicher Sachbeschädigungen im Ortsteil Weissenberg haben Polizeibeamte am Freitag (16.08.), gegen 21:30 Uhr, einen 21 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen. Der Krefelder steht im Verdacht, an insgesamt 65 Fahrzeugen im Bereich Gladbacher Straße, Römerstraße und der Straße "Am Katzenberg" die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen zu haben. Zeugen hatten ihn bei den Taten beobachtet und ...

mehr