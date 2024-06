Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hakenkreuz in Baum geritzt

Landkreis Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen verewigten sich Unbekannte in einem Baum in Großrudestedt. Die Randalierer ritzen ein Hakenkreuz in die Rinde eines Baumes am Waldweg des Schwanseer Forst. Ein Revierförster entdeckte das verfassungsfeindliche Symbol und entfernte es. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen. (SE)

