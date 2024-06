LPI-EF: Unfall in Sömmerda

Erfurt (ots) - Montagmittag machte ein Einbrecher in Ilversgehofen in Erfurt große Beute. Der Unbekannte war zunächst in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und machte sich im Untergeschoss an einem Kellerabteil zu schaffen. Aus diesem stahl er ein Mountainbike im Wert von 3.500 Euro und flüchtete anschließend. Ein Anwohner bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE) Rückfragen bitte an: ...

