POL-KN: (KN-Dettingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte Graffitisprayer unterwegs (14./15.09.2024)

KN-Dettingen (ots)

Am vergangenen Wochenende waren im Bereich des Schulwegs und der Wendelsbergstraße unbekannte Graffitisprayer unterwegs. Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnacht besprühten sie die Hauswand eines Wohnhauses im Schulweg und die Fassade des Netto-Marktes in der Wendelsbergstraße mit einem großflächigen Schriftzug in schwarzer und roter Farbe. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Sprayer nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

