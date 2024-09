Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zimmerband (16.09.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Zimmerband ausgerückt sind Feuerwehr und Polizei am Montag gegen 17 Uhr in der Breslauer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in einer Wohnung der Vorhang und ein Stofftier in Brand. Die im Zimmer schlafende Bewohnerin bemerkte die Rauchentwicklung und versuchte das Feuer zu löschen. Letztlich gelang dies der hinzugerufenen Feuerwehr. Das Feuer hatte auf keine anderen Gebäudeteile übergegriffen, dass Zimmer bleibt jedoch unbewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell