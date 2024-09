Polizeipräsidium Konstanz

Bad Dürrheim, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der Autobahn mit drei verletzten Personen (16.09.2024)

Bad Dürrheim - A 81 (ots)

Zu einem Auffahrunfall, bei welchem drei Personen schwer verletzt worden sind, ist es am Montagabend zwischen den Autobahnanschlussstellen Geisingen und Bad Dürrheim auf der Autobahn 81 gekommen. Aus Unachtsamkeit fuhr ein 35-Jähriger mit einem Wohnmobil, - in Fahrtrichtung Norden - in das Heck eines vorausfahrenden Audi Q 5 einer 34-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision driftete der Audi nach rechts, touchierte die Leitplanke und geriet nach links, wo er it der Betonleitwand zusammenstieß und stehen blieb. Das Wohnmpbil schleuderte kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Standstreifen stehen. Die Beifahrerin des Wohnmobils und zwei Insassen des Audis verletzten sich schwer und mussten durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 70.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den Abtransport der beiden beschädigten Autos.

