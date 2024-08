Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Bensheim/Michelstadt/Groß-Gerau: Vier Tage, vier Stationen und ein Ziel - Polizei

Bild-Infos

Download

Südhessen (ots)

Sich in einer entspannten Atmosphäre über seine berufliche Zukunft informieren, Tischkicker und Tischtennis mit Polizistinnen und Polizisten spielen oder sich einfach miteinander austauschen. All das bietet die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südhessen von Montag (19.8.) bis Donnerstag (22.8.) an.

Dominique Balduff und Felix Seitz informieren an vier Tagen, in vier verschiedenen Städten alle Interessierten an dem Infomobil der Polizei Hessen zum vielseitigen Polizeiberuf. Egal ob es um Fragen zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Eignungsauswahlverfahren, dem Studium oder dem Arbeitsalltag als Polizistin und Polizist geht.

An folgenden Tagen und Orten sind die Einstellungsberater von 10 bis 15 Uhr zu finden:

Montag (19.8.): Orangerie in Darmstadt

Dienstag (20.8.): Beauner Platz in Bensheim

Mittwoch (21.8.): Waldschwimmbad in Michelstadt

Donnerstag (22.8.): Marktplatz in Groß-Gerau

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf euch - kommt vorbei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell