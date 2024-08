Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gräfenhausen/ A5: Unfall zwischen mehreren Beteiligten führt zur Vollsperrung

Gräfenhausen (ots)

Auf der Autobahn 5 in Richtung Süden ereignete sich am Donnerstagnachmittag (15.8.) gegen 14:40 Uhr ein Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Autos bei einem Spurwechsel. Hierbei geriet eins der Autos ins Schleudern und stieß noch mit einem LKW zusammen. Ein Rettungswagen brachte die beiden Autofahrer in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Nach einer Stunde wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizeiautobahnstation hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell