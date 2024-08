Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schnaps gestohlen und Pfefferspray gesprüht

Darmstadt (ots)

Auf fünf Flaschen Schnaps hatten es drei Kriminelle bei einem räuberischen Diebstahl in der Nacht zum Freitag (16.8.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter gegen 2.30 Uhr in ein Festzelt im Bereich des Messplatzes ein. Dort wurden sie von einem Zeugen auf frischer Tat überrascht und ergriffen daraufhin mit ihrer Beute die Flucht. Vermutlich um eine Verfolgung zu verhindern, sprühte einer der Täter mit Pfefferspray in Richtung des Zeugen. Die drei Eindringlinge suchten anschließen unerkannt das Weite. Laut Zeugenaussage waren sie circa 1,80 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet und hatten ihr Gesicht unter Skimasken verborgen. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

