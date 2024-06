Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt im Rehestädter Weg . Unbekannte verschafften sich gestern Morgen gegen 03.00 Uhr Zutritt zu dem Markt und entwendeten eine große Menge an Zigarettenschachteln. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Arnstadt-Ilmenau in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0152472/2024 entgegengenommen. (ah)

