POL-LWL: Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei in Lübz - Kinder wurden nicht mit Messer bedroht

Parchim (ots) - Der Polizei werden derzeit wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizisten mitgeteilt. Zuletzt am Dienstagmittag in Parchim, als eine Unbekannte sich am Telefon als Polizeibeamtin ausgab und ahnungslose Senioren in betrügerischer Absicht in Gespräche verwickelte. Die falsche Polizistin verunsicherte die Angerufenen und schüchterte die Opfer am Telefon gezielt ein. So seien angeblich Einbrecher in der ...

