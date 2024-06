Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Solarpark - Diebe entwendeten erhebliche Mengen Kupferkabel

Sülstorf (ots)

Bei einem Einbruch in einen Solarpark nahe Sülstorf haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche Kupferkabel mit einer geschätzten Gesamtlänge von rund 20 Kilometern gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge öffneten die Täter zunächst gewaltsam einen Zaun des in Richtung Boldela gelegenen Solarparks und gelangten anschließend auf das Gelände. Dort durchtrennten sie in mehreren Solarpaneel-Reihen zahlreiche Kabel und entwendeten diese. Die Polizei geht von einer zielgerichteten Tat aus. So war unter anderem zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug erforderlich. Überdies schienen die Täter mit den Gegebenheiten auf einem Solarpark vertraut zu sein. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort, die jetzt kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen. Allein der Materialwert der gestohlenen Kupferkabel soll sich auf über 30.000 Euro belaufen.

