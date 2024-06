POL-LWL: Abgerissene Wahlplakate: Polizei stellt Täter auf frischer Tat

Parchim (ots) - In Parchim ist am Freitagabend ein 36-jähriger Mann bei einem Angriff schwer verletzt worden. Der Vorfall, bei dem das Opfer einen Wirbelbruch erlitt, ereignete sich am Ziegeleiweg nahe einer Tankstelle. Nach Angaben des Opfers soll der zufällig vorbeikommende Täter den 36-Jährigen auf offener Straße grundlos in seine Gewalt gebracht und ihn anschließend derart Quetschungen zugefügt haben, dass es ...

