POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugbrand in Hatten

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Oldenburg: Fahrzeugbrand in Hatten

Delmenhorst

Durch einen Fahrzeugbrand in Hatten ist am Mittwoch, 16. Oktober 2024, 13:50 Uhr, wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.

Ein 65-jähriger Mann aus der Gemeinde Hatten stellte seinen SUV im Grenzweg ab, nachdem er während der Fahrt technische Probleme festgestellt hatte. Nach dem Öffnen der Motorhaube schlugen ihm Flammen entgegen. Er brachte sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug waren schnell beim brennenden Pkw, der in der Nähe des Borcherswegs stand. So konnten sie ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern.

Da die vordere Hälfte vollständig ausgebrannt ist, ist trotzdem von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen. Der Zeitwert des SUVs wurde auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell