Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld/Halstenbek/Quickborn - Wohnungseinbruchdiebstähle beschäftigen die Kriminalermittler - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld-Halstenbek-Quickborn (ots)

In der Zeit vom 02.10.2024 - 03.10.2024 haben unbekannte Täter in Schenefeld, Halstenbek und Quickborn Einbruchstaten begangen. In zwei Fällen blieben die Taten im Versuchsstadium hängen.

Die erste Tat ereignete sich in Schenefeld am Mittwoch (02.10.2024) in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr in der Straße Achter de Weiden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus und durchsuchten dieses. Gestohlen wurde dann aber lediglich eine schwarze Herren-Umhängetasche der Marke Bugatti.

In einem zweiten Fall liegt die Tatzeit am Mittwoch (02.10.2024) in der Zeit von 18.00 Uhr - 22.00 Uhr. In der Halstenbeker Straße 'Lütten Immels'. Unbekannte Täter versuchten in diesem Fall gewaltsam in ein Reihenhaus einzudringen. Dieser Versuch misslang und der oder die Täter gelangten nicht ins Haus.

In Quickborn versuchten unbekannte Täter dann am 03.10.2024 (Donnerstag) in der Straße 'Kiefernhain' in ein Einfamilienhaus einzudringen. Hierbei wurde um 20.16 Uhr ein akustischer Alarm ausgelöst und der oder die Täter ergriffen daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Auch in diesem Fall ist es auszuschließen, dass das Haus durch Einbrecher betreten wurde.

Für die drei vorgenannten Fälle hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen. Für den Fall von verdächtigen Auffälligkeiten an einem der genannten Tatorte wir um Mitteilung unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gebeten.

